Денис Седашов

Британский боксер Амир Хан, который не выходил на ринг уже более трех лет, снова заговорил о возможном возобновлении карьеры. В комментарии для Seconds Out он признался, что согласился бы только на один бой — против легендарного Мэнни Пакьяо.

Я бы на 100% принял этот бой. Мы оба, наверное, уже прошли свой пик, но об этом бое всегда говорили. Это действительно мотивировало бы меня снова вернуться на ринг. Амир Хан

Мэнни Пакьяо, на которого нацелен британец, недавно сам вернулся на ринг. В июле 46-летний филиппинец провел поединок с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом, который завершился победой последнего.