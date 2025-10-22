Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал боксёра, который больше всего заслуживает шанс разделить ринг с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:

Паркер точно заслуживает этот шанс больше, чем кто-либо другой на планете. Он тот боец, который сражался с самой серьезной оппозицией в этих финальных элиминаторах. У него было около трех финальных элиминаторов подряд, и сейчас еще один (бой Паркер – Вордли). Он заслуживает этого. Дэвид Хэй

Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.