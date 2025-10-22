Хей ответил, кто больше всего заслуживает боя с Усиком
Дэвид надеется, что Паркер разделит ринг с украинцем
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй назвал боксёра, который больше всего заслуживает шанс разделить ринг с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Паркер точно заслуживает этот шанс больше, чем кто-либо другой на планете. Он тот боец, который сражался с самой серьезной оппозицией в этих финальных элиминаторах. У него было около трех финальных элиминаторов подряд, и сейчас еще один (бой Паркер – Вордли). Он заслуживает этого.
Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.