Денис Седашов

Американский чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хэйни (31-0, 15 КО) считает, что пятикратный чемпион мира и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) должен завершить карьеру.

В комментарии Fight Hub TV Хэйни отметил, что Кроуфорд уже достиг всего, о чём может мечтать боксер.

Он вошел в историю и, безусловно, является одним из лучших. Нужно ли ему продолжать карьеру? Не думаю. Он достиг всего, что только возможно в боксе. Я понимаю его — он на пике формы, и это правда. Но иногда нужно знать, когда остановиться. Девін Хэйни

