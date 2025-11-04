Хейни: «Кроуфорд — один из лучших, но пришло время остановиться»
Девин считает, что Терренс должен завершить профессиональную карьеру
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Американский чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хэйни (31-0, 15 КО) считает, что пятикратный чемпион мира и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) должен завершить карьеру.
В комментарии Fight Hub TV Хэйни отметил, что Кроуфорд уже достиг всего, о чём может мечтать боксер.
Он вошел в историю и, безусловно, является одним из лучших. Нужно ли ему продолжать карьеру? Не думаю. Он достиг всего, что только возможно в боксе. Я понимаю его — он на пике формы, и это правда. Но иногда нужно знать, когда остановиться.
Рой Джонс посоветовал Кроуфорду завершить карьеру после победы над Альваресом.