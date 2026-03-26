Хирн назвал имена следующих соперников Энтони Джошуа
около 14 часов назад
Промоутер Эдди Хирн назвал потенциальных соперников бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Возвращение британца на ринг запланировано на июль. Слова приводит Yahoo Sports.
Среди вариантов рассматриваются бой против Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) за титул чемпиона мира или реванш с Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО). При этом Хирн подчеркнул, что приоритетом остается встреча с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО):
Либо бой с Фабио Уордли за титул чемпиона мира в тяжелом весе, либо реванш с Дэниелем Дюбуа… В целом, боев много. Но бой с Фьюри по-прежнему самый важный в этом виде спорта, и мы надеемся, что Тайсон победит.
Хирн поделился подробностями подготовки Джошуа вместе с командой Усика.
