Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) для iFL TV поделился мыслями о дружбе обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) и британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Приятно видеть, что Эй Джей и Усик сейчас в Украине.

«Это такие странные отношения, парень. Это безумие».

Почему это странно?

«Потому что это безумие, брат. Я хочу с ним драться, но не знаю. Это безумие. Для меня это безумие. Наверное, это типа: «Если не можешь победить, то присоединяйся к нему».

Но Эй Джей слишком сильно меняет всё. Эй Джей как непостоянная женщина, брат. Он как женщина на одну ночь, которая постоянно в поиске. Этот парень никогда не бывает счастлив, но всегда что-то ищет. Он никогда не успокаивается.

Он всегда говорит: «Да, я нашел свой дом, всё хорошо. Это то, что мне нужно». А потом это исчезает. Думаю, что у Эй Джея есть какие-то личные проблемы, ему нужно разобраться в себе, потому что он постоянно кого-то обвиняет. Я думаю, что лучший тренер, который у него был, это Роберт Маккракен. Моё личное мнение.

Наверное, самый опытный тренер по боксу, наверное, самый скромный человек, которого он встречал в боксе. Думаю, что лично я тоже. Но я не знаю всех тонкостей, почему он ушел и почему не остался. Я не знаю. Но это безумие. Просто кажется, что он в поисках».

Хорошо. Итак, если ты не доволен своей ситуацией или не на 100% доволен тем, где находишься, то что плохого в том, чтобы искать причину и задать себе несколько вопросов?

«В этом нет ничего плохого. Он может делать, что хочет, но он просто ведет себя как шлюха, продавая себя то тут, то там. Он слишком много ищет».

Ранее стало известно, что Джошуа может не провести реванш против Уайта.