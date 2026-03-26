Стало известно стартовое состав сборной Украины на матч против Швеции.
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
около 2 часов назад
Тренерский штаб национальной сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым опубликовал список игроков, которые начнут с первых минут матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Украина: Трубин, Тимчик, Забарный, Бондарь, Миколенко, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Цыганков, Зубков, Ванат
Запасные: Нещерет, Ризнык, Сарапий, Михайличенко, Сваток, Волошин, Гуцуляк, Пихалёнок, Яремчук, Шапаренко, Пономаренко, Очеретько.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени
