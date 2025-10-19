Известный британский промоутер Эдди Хирн для Sky Sports поделился мыслями о том, стоит ли абсолютному чемпиону в тяжелом весе украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО) завершать карьеру.

«Он разгромил Даниэля Дюбуа. Он в расцвете сил. Если он хочет продолжать, чувствует себя счастливым и физически готовым – зачем завершать карьеру?

Вопрос только в мотивации. Интересует ли его Джозеф Паркер? Или Мозес Итаума? Если да – пусть продолжает. Пока он в форме, его никто не победит».