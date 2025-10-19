Промоутер Джошуа: «Пока Усик в форме, его никто не победит»
Президент Matchroom Boxing дал совет украинцу
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Известный британский промоутер Эдди Хирн для Sky Sports поделился мыслями о том, стоит ли абсолютному чемпиону в тяжелом весе украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО) завершать карьеру.
«Он разгромил Даниэля Дюбуа. Он в расцвете сил. Если он хочет продолжать, чувствует себя счастливым и физически готовым – зачем завершать карьеру?
Вопрос только в мотивации. Интересует ли его Джозеф Паркер? Или Мозес Итаума? Если да – пусть продолжает. Пока он в форме, его никто не победит».
Усик в последний раз выходил на ринг в июле, досрочно победив британца Даниэля Дюбуа.
Напомним, Bare Knuckle ведет переговоры об участии Усика в боях голыми кулаками.