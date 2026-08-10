Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO), для BoxingScene рассказал, как борется за то, чтобы поединок его клиента против Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) состоялся на родине обоих боксеров.

«Мне кажется, что я и Энтони Джошуа — последние, кто остался стоять, держа флаг Великобритании и говоря: «Нас не сбить с курса».

На самом деле мы делаем все возможное, чтобы этот бой прошел в Великобритании. Нью-Йорк не может быть решением, так как это нарушение контракта — если только мы не дадим на это согласие.

Кстати, я не говорю, что у нас нет шансов договориться, но на данный момент мы остаемся непоколебимыми. Энтони Джошуа дал мне такую указание: «Мы боремся за то, чтобы бой прошел в Великобритании, сделай все, что можешь, чтобы этот бой прошел в Великобритании».

Но мы также понимаем, что на нас оказывается большое давление. Netflix хочет, чтобы бой прошел в Америке. Турки Аль аш-Шейх хочет, чтобы бой прошел в Америке. Похоже, что и Тайсон Фьюри хочет, чтобы бой прошел в Америке. Так что, знаете, мы продолжим бороться за это, но я не могу сказать вам, как всё сложится».