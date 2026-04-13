Владимир Кириченко

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), для Seconds Out поделился мыслями о потенциальном мегафайте своего клиента с Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

Мы видели, как после боя Фьюри вызвал Эй Джея. Что ты можешь нам сказать?

«Только то, что мы ведем переговоры. Бой ещё не утверждён, но я абсолютно уверен, что он состоится.

Эй Джей не из тех парней, кто выскочит на ринг и начнёт кричать, пока нет подписанных контрактов. Сколько раз мы уже в такой ситуации были?

Когда бой будет подтверждён, мы разберёмся с Тайсоном Фьюри. Не я – Эй Джей разберётся с Тайсоном. Он его победит. Он всегда был способен его победить, а сейчас – особенно. Но мы не будем говорить об этом, пока не подписаны контракты. На данный момент они не подписаны».

Должен спросить: Турки сказал в прямом эфире на Netflix про «Уэмбли». Стоит ли ожидать, что это будет именно там?

«Во-первых, нам нужно подписать контракт. Но да, я верю, что этот бой состоится».

После победы над Арсланбеком Махмудовым Тайсон бросил вызов Джошуа, который наблюдал за поединком у рингсайда. Джошуа отказался выходить на ринг.

Ранее Netflix сообщил, что бой должен состояться осенью в Великобритании.