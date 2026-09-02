Промоутер Эдди Хирн подтвердил готовность завершить переговоры о поединке между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

Команда Джошуа направила согласованные правки в контракт саудовским организаторам и ожидает окончательного решения в течение текущей недели. Слова приводит DAZN.

Выход этих двух перед 100 тысячами зрителей на Уэмбли – это будет что-то уровня субботнего вечера на Кроук Парк. Мэдисон-сквер-гарден – это тоже прекрасно. 20 тысяч зрителей, огромный бой. Но это будет совсем другая атмосфера. Тем не менее, чего мы точно не допустим – так это того, чтобы бой вообще сорвался.

Поэтому мы вернулись к саудитам и сказали: «Вот наши правки. Они абсолютно адекватны. Если вы действительно хотите это сделать – поехали». Но они должны принять решение уже на этой неделе.

Мы не говорим: «Англия или ничего», хотя многие люди советовали: «Просто скажи это». Но когда ты выступаешь против всех, так поступить трудно, потому что тебя сразу обвинят в срыве с боя. Мы подписали контракт, мы в игре. Так что где бы этот бой ни произошел – это будет грандиозно.