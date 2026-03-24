Денис Седашов

Владелец титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сделал громкое заявление о карьере своего бывшего соперника и нынешнего партнера по тренировкам Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Слова приводит YouTube-канал Daily Mail Boxing.

Украинец выразил уверенность, что британский боксер сумеет вернуть себе лидерство в дивизионе и собрать все пояса уже через полтора года.

Бог дает мне испытания и Эй Джею. Но если мы пройдем это испытание, он скажет: «Хорошо, ты готов, переходишь на следующий уровень». Наша история с Эй Джеем — это был божественный план: «Хорошо, бой в 2021 году между Усиком и Джошуа, реванш в 2022 году, а потом Энтони и Усик тренируются вместе. И 2027 год – Энтони абсолютный чемпион. Хорошая идея. С помощью Усика». Не думаю, а знаю [что Джошуа станет абсолютным чемпионом]. Да, это возможно. Эй Джей, возможно, ты станешь абсолютным чемпионом. В 2027 году Эй Джей станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Мне часто говорили: «Усик, ты маленький, это невозможно. Бла-бла-бла». А я отвечал: «Посмотрим». Молюсь и не прошу. Поэтому говорю себе: «Я буду работать, если это возможно, сделаю это». Но думаю, что это вероятно. Александр Усик

Напомним, Александр Усик дважды побеждал Энтони Джошуа единогласным и разделённым решениями судей в 2021 и 2022 годах.

