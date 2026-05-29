Костюк уверенно обыграла Голубич и вышла в 1/8 финала Roland Garros-2026
Украинка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) преодолела третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. На грунтовых кортах Парижа украинка в двух сетах победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (82 WTA).
Поединок длился 1 час и 32 минуты. За это время Костюк четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-поинтов. Голубич не выполнила ни одного эйса, сделала три двойные ошибки и реализовала два из трех брейк-поинтов.
Roland Garros-2026. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
В 1/8 финала престижного турнира Костюк сыграет против победительницы польского дерби между Магдой Линетт (73 WTA) и Игой Швентек (3 WTA).
