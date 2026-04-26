Денис Седашов

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен признался, что сначала его соперником должен был стать Энтони Джошуа, а не Александр Усик (24-0, 15 КО). Слова приводит The Independent.

По словам Верхувена, организация такого громкого поединка была на финальной стадии, но планы разрушил несчастный случай с британцем.

Сначала я должен был драться против Джошуа, а не с Усиком. Поединок был запланирован, но произошла трагическая авария. Это обстоятельство все сорвало. Логично предположить, что Эй-Джею понадобилось время, чтобы оправиться и восстановиться. На этом все и закончилось. Рико Верхувен

Бой между Усиком и Верхувеном запланирован на 23 мая в Гизе (Египет).

