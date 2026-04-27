Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер (28-1-2, 22 КО) на YouTube-канале Fight Hub TV прокомментировал предстоящий поединок между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО) и легендой кикбоксинга Рико Верховеном.

Миллер, который сам имеет опыт выступлений в кикбоксинге, выразил поддержку своему другу Верховену, однако подчеркнул, что его главная цель — личная встреча с украинцем на ринге.

Слушай, он отличный боец. Но когда встречаешь такого, как я, нет возможности убежать и спрятаться. У него нет бешеной силы ударов, и есть проблема с ребятами, которые бьют по корпусу и наносят много ударов. Так что такое выступление — это лишь небольшой проблеск того, что я могу сделать.

Усик будет драться с Верхувеном, моим другом, поэтому я не собираюсь говорить гадости про Рико. Но Верхувен — кикбоксер, а не боксер. Так что я надеюсь, что Рико сможет немного надрать ему зад, потому что я тоже кикбоксер, а говорят, что кикбоксеры не умеют боксировать. Так что я действительно хочу, чтобы Рико хорошо выступил в этом бою, но в то же время я хочу, чтобы Усик вернулся, и я тоже мог надрать ему зад.