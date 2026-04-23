Железная выносливость. Усик показал тренировку, от которой перехватывает дыхание
Украинец готовится к поединку с Рико Верхувеном
около 1 часа назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) на своём YouTube-канале опубликовал видео из тренировочного лагеря перед боем против кикбоксера Рико Верхувена.
В видеоролике украинец под руководством тренера Якуба Читцкого выполняет силовые упражнения с тренировочными санями, работая над выносливостью и взрывной силой.
Поединок состоится 24 мая в египетской Гизе.
