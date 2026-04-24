Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли заявил, что считает лучшим боксером мира, независимо от весовой категории, обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Шакура Стивенсона (25-0, 11 KO).

Цитирует Брэдли boxingnewsonline.ne.

«Шакур Стивенсон – лучший боец в мире. У него нет таких достижений, как у Александра Усика в плане абсолютного чемпионства и другого д*рьма. Он не сделал всего того д*рьма, что сделал Наоя Иноуэ в более легких весовых категориях.

Нет, Шакур ничего этого не сделал, но он чемпион мира в четырех весовых категориях и лучший боец в мире. Он пропускает меньше всего ударов среди всех бойцов на планете. Он лучший боксер в мире, и точка».