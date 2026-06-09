Владимир Кириченко

Украинский и польский боксер среднего дивизиона Федор Черкашин (27-1, 17 КО) для Sport.ua прокомментировал победу обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО).

Что скажешь о остановке боя?

«Рано. Ранняя остановка. Согласен, можно говорить, что Александр – настоящий боксер, а Верхувен – кикбоксер, который устал. Но по правилам был гонг. Я послушал много комментариев, в том числе Питера Фьюри. Он рассказал, что говорил с рефери и тот признался, что не слышал гонга.

Я сегодня был в зале на тренировке, к нам пришел рефери, не помню его фамилии, но он работал на боях Кроуфорда, на поединке Усик – Гассиев (речь, видимо, о Селистино Руисе – прим. Sport.ua). Я спросил у него, как ему остановка, он сказал, что судья жестко ошибся. Он сказал, что рефери действительно мог не слышать гонга, но он должен был услышать стук за 10 секунд до конца раунда. Это всегда очень громко. Ранняя остановка, мы не знаем, что было бы в 12-м раунде».

Слышал много комментариев после боя от людей, которым не понравилась критика в адрес Усика. Все они говорят, что после 11-го раунда Усик все равно вышел бы вперед на карточках судей и в 12-м довел бы дело до победы. Но мне кажется, что это, в принципе, не нормально, когда мы говорим о том, что трехкратный абсолютный чемпион мира перед финальным раундом вышел бы вперед по очкам в бою с кикбоксером, разве нет? Тебе не кажется, что Усику создали тепличные условия и не дают ему слышать критику в свой адрес?

«Ты видишь это как журналист. А я вижу ненависть в его адрес. Судья, на самом деле, плохо сделал всем. Он плохо поступил с Верхувеном, но он подставил и Усика. Может Александр бы в 12-м раунде все отдал и вообще оформил бы досрочную победу. Мне кажется, что Усика все же критикуют, что он уже не такой непоколебимый, как это было раньше.

Просто понимаешь, раньше Александр всегда был на стороне В. Его списывали перед первым боем с Джошуа, перед первым боем с Фьюри. Он со своей верой в Бога, с тяжелыми тренировками всегда выходил в ринг максимально собранным. С Верхувеном было так, что задавали вопрос, в каком раунде победит, в первом или шестом. Может правда не хватало мотивации».

Ранее Агит Кабайель поставил Усику ультиматум по поводу очного поединка.