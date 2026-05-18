«Не думаю, хотя в боксе возможно всё»: Хирн оценил шансы на третий бой Усик — Джошуа
Промоутер объяснил, почему британские звезды мечтают о реванше
около 1 часа назад
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), оценил вероятность третьего поединка своего клиента против украинца Александра Усика (24-0, 15 KO).
В интервью порталу BoxingScene британский менеджер отметил, что несмотря на низкие шансы на организацию такого боя, дух соперничества заставляет бойцов стремиться к реваншу:
Не думаю... Хотя в боксе возможно все. Уверен, что часть Джошуа всегда будет мечтать о трилогии. Хотя то же самое касается и Тайсона Фьюри, который также дважды проиграл Усику. Это понятно. Дух соперничества. Они всегда будут хотеть взять реванш.
Напомним, Энтони Джошуа дважды уступал Александру Усику по очкам — в сентябре 2021-го и августе 2022 года.
Напомним, свой следующий поединок Александр Усик должен провести против известного кикбоксера Рико Верхувена. Бой запланирован на 23 мая и должен состояться в Египте. Для этого противостояния уже представили специальный пояс, который получит победитель.
