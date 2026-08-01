Хижняк — о победе Джошуа: «Рад, что он смог вернуться и снова побеждать»
Украинец рассказал о своем отношении к экс-чемпиону мира
Владелец золота и серебра Олимпийских игр Александр Хижняк (2-0, 2 КО) в интервью пресс-службе Федерации бокса Украины поделился впечатлениями от поединка между британцем Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО).
Украинский боксер признался, что лично болел за бывшего чемпиона мира и отметил его человеческие качества.
Энтони Джошуа снова подтвердил свой высокий уровень. Я искренне поздравил его с победой, так как болел именно за него. Последние годы были для него непростыми, поэтому очень рад, что он смог вернуться и снова побеждать. После боя он уделил внимание всем. Было видно, насколько важна для него была эта победа. Арена была полностью заполнена во время его поединка. Да, возможно, начало сложилось не совсем так, как планировала его команда, но самое главное — он победил и был по-настоящему счастлив. Энтони — человек, который, несмотря на свой статус, остаётся открытым и искренним. Именно за это я его очень уважаю.
Голуб впервые прокомментировал победу Джошуа над Пренгой.