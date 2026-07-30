В США «уничтожили» работу Голуба и Лапина в бою Джошуа против Пренги
У них есть аргументы
33 минуты назадПодписаться в
Журналист ESPN KnockOut, инсайдер и комментатор Хулиус Джулианис отреагировал на работу украинского тренера Егора Голуба и Сергея Лапина, директора команды бывшего абсолютного чемпиона в двух дивизионах Александра Усика (25-0, 16 КО), в бою Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) против Кристиана Пренги (20-2, 20 КО).
«Ты не слушаешь угол, слушай; Держись, не падай (на канвас). Нам нужен "огонь", дерись».
Энтони Джошуа практически мог бы обойтись без тренеров; любой его друг на Facebook мог бы дать ему такой совет».
36-летний Энтони победил Пренгу нокаутом во втором раунде, после того как дважды побывал в нокдауне в первом.
К бою Джошуа готовила команда Усика – это был уже второй лагерь британца под их руководством.
Этот поединок для Энтони должен стать промежуточным перед боем против Тайсона Фьюри – стороны подписали контракт на мегафайт в четвертом квартале этого года.
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