Владимир Кириченко

Журналист ESPN KnockOut, инсайдер и комментатор Хулиус Джулианис отреагировал на работу украинского тренера Егора Голуба и Сергея Лапина, директора команды бывшего абсолютного чемпиона в двух дивизионах Александра Усика (25-0, 16 КО), в бою Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) против Кристиана Пренги (20-2, 20 КО).

«Ты не слушаешь угол, слушай; Держись, не падай (на канвас). Нам нужен "огонь", дерись». Энтони Джошуа практически мог бы обойтись без тренеров; любой его друг на Facebook мог бы дать ему такой совет».

"No estás escuchando a la esquina, escucha;

Aguanta, no caigas (a la lona). Necesitamos 'fuego', pelea"



A Anthony Joshua prácticamente le habría dado igual ir sin entrenadores, esos consejos se los da cualquier paisano de facebook pic.twitter.com/3JorSy7cn9 — JuliusJulianis (@julianisjulius) July 28, 2026

36-летний Энтони победил Пренгу нокаутом во втором раунде, после того как дважды побывал в нокдауне в первом.

К бою Джошуа готовила команда Усика – это был уже второй лагерь британца под их руководством.

Этот поединок для Энтони должен стать промежуточным перед боем против Тайсона Фьюри – стороны подписали контракт на мегафайт в четвертом квартале этого года.

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