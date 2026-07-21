Хижняк прибыл в Саудовскую Аравию, где состоится его бой на шоу Джошуа – Пренга.
Вечер бокса состоится 25 июля
26 минут назадПодписаться в
Александр Хижняк / Фото - Instagra
Олимпийский чемпион-2024 по боксу Александр Хижняк прибыл в Саудовскую Аравию, где состоится его поединок против французского полутяжеловеса Ленни Патраша (8-0-1, 5 КО).
Он пройдет в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) с албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).
Вечер бокса состоится 25 июля.
Для Хижняка это будет второй бой в профессиональном боксе. В марте он нокаутировал в первом раунде колумбийского боксера Вильмера Барона (8-14-1, 6 КО) на вечере бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions.
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