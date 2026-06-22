Хижняк, Захарьев и Жасан не примут участие в чемпионате Украины-2026
Турнир будет отборочным на Евро
около 2 часов назадПодписаться в
Александр Хижняк / Фото - Facebook
Члены национальной сборной по боксу Александр Хижняк, Данило Жасан и Юрий Захарьев не выступят на чемпионате Украины-2026.
Турнир пройдет с 22 по 28 июня в Ровенской области.
Национальное первенство станет отборочным соревнованием к чемпионату Европы.
Отметим, что Евро пройдет в сентябре в Болгарии.
Напомним, в мае сборная Украины по боксу завоевала 10 наград на турнире в Сербии. Хижняк впервые стал чемпионом международных соревнований после Олимпиады-2024.