Олимпийский чемпион Александр Хижняк рассказал о своих ожиданиях от перехода в профессиональный бокс. Титулованный украинец подтвердил намерение не только завоевать чемпионские пояса среди профессионалов, но и выступить на следующих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Слова приводит Суспільне Спорт.

Даже слова «профессиональный ринг» — это уже что-то новое. Он действительно отличается: и психологически, и тайминг другой, дистанция. Пока я не понимаю, каким он будет. Отношусь к этому профессионально, как к работе. Уже неоднократно разговаривал и с Усиком, и с его командой. Наверное, мы поймем это, когда начнем это делать.

Нужное время, нужны поединки. И новое — это совмещать олимпийский бокс с профессиональным. Если это и делали, это было сложно — побеждать на высоком ринге и завоевывать профессиональные титулы. Нам интересно, мы хотим и готовы к этому.