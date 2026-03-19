«Нам интересно и мы готовы». Александр Хижняк рассказал об амбициях на профессиональном ринге
Боксер дебютирует на профи ринге 21 марта
около 3 часов назад
Олимпийский чемпион Александр Хижняк рассказал о своих ожиданиях от перехода в профессиональный бокс. Титулованный украинец подтвердил намерение не только завоевать чемпионские пояса среди профессионалов, но и выступить на следующих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Слова приводит Суспільне Спорт.
Даже слова «профессиональный ринг» — это уже что-то новое. Он действительно отличается: и психологически, и тайминг другой, дистанция. Пока я не понимаю, каким он будет. Отношусь к этому профессионально, как к работе. Уже неоднократно разговаривал и с Усиком, и с его командой. Наверное, мы поймем это, когда начнем это делать.
Нужное время, нужны поединки. И новое — это совмещать олимпийский бокс с профессиональным. Если это и делали, это было сложно — побеждать на высоком ринге и завоевывать профессиональные титулы. Нам интересно, мы хотим и готовы к этому.
Напомним, Хижняк дебютирует на профи ринге 21 марта в Киеве.
