Хижняк ярким нокаутом начал профессиональную карьеру в боксе
Олимпийский чемпион Александр Хижняк (1-0, 1 КО) успешно дебютировал в профессиональном боксе.
Украинец, выступающий в полутяжелом весе, одержал досрочную победу над колумбийцем Вильмером Бароном (8-14-1, 6 КО). Уже в первом раунде соперник дважды оказался в нокдауне, и после второго падения не смог продолжить бой.
Поединок состоялся в рамках вечера бокса Usyk 17 Promotions Rising Stars.
