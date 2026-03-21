Дубль Велбека принёс "Брайтону" победу над "Ливерпулем
В составе мерсисайдцев гол забил Керкез
42 минуты назад
Ливерпуль потерпел выездное поражение от Брайтона в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.
Начало встречи оказалось неудачным для гостей — травму получил Юго Эките, а затем Дэнни Уэлбек вывел хозяев вперед. Еще до перерыва Милош Керкез восстановил паритет, однако во втором тайме Уэлбек оформил дубль, установив окончательный счет.
АПЛ. 31-й тур
Голы: Уэлбек, 14, 56 – Керкез, 30
После этого поражения Ливерпуль остается на пятом месте в АПЛ с 49 очками, а Брайтон — восьмой с 43 баллами.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04