Макогоненко с победы начала профессиональную карьеру в боксе
Кира одержала победу единогласным решением судей
25 минут назад
Украинская боксерша легкого веса Кира Макогоненко (1-0, 0 КО) успешно дебютировала на профессиональном ринге. В своем первом поединке она одержала победу над соотечественницей Полиной Довгиной (0-2, 0 КО).
Бой длился все запланированные четыре раунда. По их итогам судьи единогласно присудили победу Макогоненко. Поединок состоялся в рамках вечера бокса Rising Stars от промоутерской компании Usyk 17 Promotions.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
