Сборная Украины по боксу завоевала 10 наград на турнире в Сербии
Единственное золото для команды выиграл Хижняк
около 3 часов назад
Александр Хижняк / Фото - Facebook
Сборная Украины по боксу завоевала 10 медалей на международном турнире Belgrade Winner Tournament в Сербии.
Золото завоевал олимпийский чемпион Александр Хижняк. Для него это был первый турнир в любительском боксе после Олимпиады-2024.
Серебряными призерами стали Евгения Бондаренко (75 кг), Максим Зименко (55 кг), Данило Жасан (85 кг), Василий Ткачук (+90 кг).
Бронзу завоевали Соломия Линив (48 кг), Анастасия Таран (70 кг), Елизавета Безверхняя (80 кг), Владислав Чинюк (75 кг), Богдан Толмачов (90 кг).
Турнир прошел в Белграде (Сербия).
Напомним, в апреле Хижняк дебютировал в профессионалах, одержав победу над колумбийским боксером Вильмером Бароном.