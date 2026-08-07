Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) имеет два варианта продолжения профессиональной карьеры. Об этом украинский боксер рассказал в интервью изданию The Athletic.

По словам Усика, одной из возможных опций является поединок против бывшего чемпиона мира по версии WBC, американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Второй вариант украинец решил оставить в тайне.

Если команда Деонтея этого хочет, я это сделаю. Деньги, бизнес... Сейчас у нас есть два варианта. Что для меня хорошо, на то мы и согласимся. Команда над этим работает. Александр Усик

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