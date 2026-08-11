Питер Фьюри, тренер нидерландского кикбоксера и боксера Рико Верховена (1-1, 1 КО) на YouTube-канале Boxing King Media, поделился впечатлениями от телефонного разговора с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО).

Усик – христианин. Знаешь, что он сказал? Хороший человек видит хороших людей. Так что было приятно с ним поговорить. То, что они находятся в противоположном углу ринга, для меня ничего не значит. Я желаю всем людям всего наилучшего.

Я спортсмен, не пойми меня неправильно. Я делаю все возможное для своих бойцов. Но если мой боец проиграет, то нужно это принять. У меня нет никакой обиды.

Я испытываю огромное уважение к каждому человеку, который выходит на ринг. И дело в том, что Усик – особенный человек. Он прекрасный человек, он замечательный представитель этого вида спорта. Он семьянин, у него прекрасные дети, жена. Я оцениваю человека не только по тому, каким он является в ринге, но и по тому, каким он является за его пределами. Именно поэтому я так сильно уважаю этого человека.