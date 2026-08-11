«Ничего лишнего — только работа»: Усик возобновил тренировки после короткой паузы
Команда украинца показала возвращение боксера в тренировочный зал
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) вернулся к полноценному тренировочному процессу. Об этом сообщила команда украинского боксера, опубликовав кадры из тренировочного зала.
Чемпион возвращается в зал! Никаких перерывов и оправданий — он снова там, где и должен быть. Время готовить оружие и приниматься за работу.
Усик: «Хочу помогать украинскому спорту. Возможно, и как тренер».