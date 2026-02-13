«Хочу надрать тебе задницу»: 64-летний Ван Дамм шокировал вызовом Джейку Полу
Актер настаивает на особом формате — сочетании бокса и К-1
около 3 часов назад
Выдающийся актер Жан-Клод Ван Дамм официально бросил вызов американскому боксеру-блогеру Джейку Полу. 64-летняя звезда боевиков записал видеообращение, в котором заявил о готовности выйти на ринг.
Ван Дамм предложил необычный формат, который сочетает технику К-1 и классического бокса, но с определенными ограничениями:
Разрешено: Удары руками и ногами (хай-кики, мидл-кики).
Запрещено: Лоу-кики (удары по ногам) и локти.
Эй, Джейк Пол, давай сделаем это. Настоящий бой. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу.
Президент UFC о бое Джошуа с Джейком Полом: «Всем причастным к этому мероприятию должно быть стыдно».
Поделиться