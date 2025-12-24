Денис Седашов

Мать американского боксера и видеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 KO) резко высказалась в адрес известного промоутера Эдди Хирна после поражения своего сына в бою с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Бой обсуждали в новом выпуске подкаста IMPAULSIVE. Во время разговора брат Джейка, Логан Пол, спросил у матери, что она чувствовала, наблюдая за боем сына против Эй Джея.

Как мать, я тоже чувствую агрессию. Мне хочется выйти на ринг и, например, ударить Эдди Хирна. Мать Джейка Пола

На вопрос, почему именно Хирна, она ответила прямо:

Потому что мне не нравится его самодовольное лицо. Мама Джейка Пола

