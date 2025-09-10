Денис Седашов

Мексиканская звезда бокса Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO), который готовится к одному из самых громких поединков в своей карьере, рассказал о драке со школьных лет, которая стала переломным моментом в его жизни. Сообщает The Sun.

Еще подростком будущая легенда бокса получил удар в лицо от хулигана на футбольном поле. В ответ Канело провел свой первый правый удар, после чего, по его словам, все изменилось навсегда.

Это было самое важное и самое захватывающее. Именно тогда я понял: хочу быть чемпионом и посвятить этому свою жизнь. Сауль Альварес