«Хотел быть чемпионом». Альварес вспомнил, как началась его история в боксе
Мексиканец ничего не доказывает другим, а только себе
24 минуты назад
Мексиканская звезда бокса Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO), который готовится к одному из самых громких поединков в своей карьере, рассказал о драке со школьных лет, которая стала переломным моментом в его жизни. Сообщает The Sun.
Еще подростком будущая легенда бокса получил удар в лицо от хулигана на футбольном поле. В ответ Канело провел свой первый правый удар, после чего, по его словам, все изменилось навсегда.
Это было самое важное и самое захватывающее. Именно тогда я понял: хочу быть чемпионом и посвятить этому свою жизнь.
Прозвище «Канело», в переводе с испанского означает «корица», он получил из-за рыжих волос и веснушек, которые часто становились поводом для насмешек. Тогда он был вынужден постоянно защищаться, и, как говорит боксер, за три десятилетия его характер не изменился.
Я не пытаюсь кому-то что-то доказать. Я стремлюсь доказать себе, что я лучший.