Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера супертяжелого дивизиона Моузеса Итаума (13-0, 11 КО), для talkSPORT поделился мыслями о возможном поединке своего клиента с хорватским боксером хэвивейта Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Похоже, все говорят именно об этом – Моузес против Филипа Хрговича. Можете что-то подтвердить или опровергнуть? Мы уже близки к договоренности?

«Я бы очень хотел, чтобы этот бой состоялся. Переговоры продолжаются, и мне действительно хочется увидеть этот поединок.

Это огромное испытание для Моузеса, действительно серьезный тест. И, слушайте, этот бой буквально обречен быть зрелищным, разве нет? Если нам удастся его организовать, это будет очень увлекательный поединок».

Напомним, в ночь на 17 мая Хргович победил британского боксера супертяжелого веса Дэвида Аллена. В третьем раунде угол британца выбросил белое полотенце.