Хргович: «Я разобью Итауму, отправлю его обратно в старшую школу»
Хорватский супертяж снова пригрозил своему визави
Хорватский боксер супер-тяжелого дивизиона Филип Хргович (20-1, 15 КО) уверен в своей победе над британским проспектом Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.
Цитирует Хрговича Bad Left Hook.
«Я просто говорю вам факты. Я не играю в игры. Я просто говорю, что думаю в этот момент. Как я уже сказал, я недостаточно умен, чтобы играть в эти психологические игры… Я думаю, что он ребенок, он недостаточно зрелый. Я считаю, что я - мужчина, я в значительно лучшем возрасте, имею гораздо больше опыта, и это все.
Никаких психологических игр… Даст Бог, я его победю. Я разгромлю этого парня в субботу, отправлю его обратно в старшую школу».
На кону боя между Итаумой и Хрговичем будет вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.
Ранее экс-промоутер Усика сделал прогноз на бой между Итаумой и Хрговичем.