Хорватский боксер супер-тяжелого дивизиона Филип Хргович (20-1, 15 КО) уверен в своей победе над британским проспектом Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.

Цитирует Хрговича Bad Left Hook.

«Я просто говорю вам факты. Я не играю в игры. Я просто говорю, что думаю в этот момент. Как я уже сказал, я недостаточно умен, чтобы играть в эти психологические игры… Я думаю, что он ребенок, он недостаточно зрелый. Я считаю, что я - мужчина, я в значительно лучшем возрасте, имею гораздо больше опыта, и это все.

Никаких психологических игр… Даст Бог, я его победю. Я разгромлю этого парня в субботу, отправлю его обратно в старшую школу».