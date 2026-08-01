Денис Седашов

Бывший промоутер Александра Усика (25-0, 16 КО) Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Дарьи Дидковской рассказал, как будущий абсолютный чемпион мира рискнул в начале профессиональной карьеры, отказавшись от переезда в США.

По словам функционера, Усик решил подписать контракт с K2 Promotions Ukraine и остаться в Украине, несмотря на предостережения своего окружения:

Нужно отдать Александру должное за этот риск, который он взял на себя, не поехав в Америку, а оставшись в Украине. На тот момент все его советники, которые обычно советуют всем спортсменам, были против этого, потому что там такая перспектива, а что в Украине? Но, тем не менее, все произошло не так, как предполагалось, и в итоге у нас есть легендарный, не побоюсь этого слова, чемпион. Александр Усик

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