«Уйти на вершине, целым и здоровым»: Тедди Атлас призвал Усика завершить карьеру
Известный наставник поделился мыслями о будущем украинца
Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями о будущем бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит BoxingScene.
Аналитик и наставник выразил надежду, что украинский боксер сможет уйти из спорта непобежденным и избежать судьбы многих других легенд хевивейта:
Все, чего я желаю Усику, — это сделать то, что удалось не каждому великому боксеру. Уйти на пенсию на вершине. Уйти целым, здоровым и с теми воспоминаниями о себе, которых мы заслуживаем.
Великий Джо Луис не смог этого сделать. Великий Мохаммед Али не смог этого сделать. Я хотел бы увидеть, как Усик это сделает. Думаю, настало время это сделать.
Выбирать этот момент должен не Тедди Атлас, а сам Усик, но, на мой взгляд, он уже начинает делать этот выбор. Я был бы счастлив, если бы он это сделал.
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