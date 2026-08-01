Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мыслями о будущем бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит BoxingScene.

Аналитик и наставник выразил надежду, что украинский боксер сможет уйти из спорта непобежденным и избежать судьбы многих других легенд хевивейта:

Все, чего я желаю Усику, — это сделать то, что удалось не каждому великому боксеру. Уйти на пенсию на вершине. Уйти целым, здоровым и с теми воспоминаниями о себе, которых мы заслуживаем.

Великий Джо Луис не смог этого сделать. Великий Мохаммед Али не смог этого сделать. Я хотел бы увидеть, как Усик это сделает. Думаю, настало время это сделать.

Выбирать этот момент должен не Тедди Атлас, а сам Усик, но, на мой взгляд, он уже начинает делать этот выбор. Я был бы счастлив, если бы он это сделал.