Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и Рико Верхувен проведут первую совместную пресс-конференцию накануне поединка за титул чемпиона мира WBC. Сообщает luckypunchnet.

Официальное медиа-событие состоится во вторник, 14 апреля, в Лондоне. Начало встречи с журналистами запланировано на 19.00 по киевскому времени.

Напомним, сам бой за пояс WBC в супертяжелом весе пройдет 23 мая в Египте.

