Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) рассказал о трудностях во время подготовки к поединку против нидерландца Рико Верховена (1-1, 1 КО).

Украинский боксер отметил, что главной проблемой было отсутствие видеоматериалов и данных о боксерском стиле соперника. Слова приводит YouTube-канал ТСН.

Парень очень сосредоточенный, хороший, подготовился. Если разбирать этот поединок, то вообще не было информации о нём – как и что он будет делать. В кикбоксинге это одно, он там с руками и ногами, а в боксе у него один поединок – и то пару раундов. Не было никакой информации, чтобы разобрать. Но иногда так бывает. Александр Усик

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери на ринге.