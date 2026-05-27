Владимир Кириченко

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен (1-1, 1 КО в боксе) поделился эмоциями от поединка против обладателя титулов по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) в интервью для The Ariel Helwani Show.

Был ли момент, возможно даже в начале боя, в первых раундах, когда ты подумал: «Это идет намного лучше, чем я ожидал»? Что-то вроде: «Вау, как это вообще происходит?» Было такое?

«Именно так, именно это я и думал. Я такой: «Неужели я перебиваю джебом лучшего боксера в мире? Что тут вообще происходит?» Я работал по его передней руке, такой: «хоп-хоп-хоп», попадаю джебом в лицо. Думаю: «Неужели это действительно происходит?»

Мне это безумно нравилось, я кайфовал, был на эмоциональном подъеме. И моя команда, мой угол говорили: «Рико, ты прекрасно работаешь, продолжай в том же духе».

В ночь на 24 мая на шоу в Гизе украинец победил Верхувена техническим нокаутом за 1 секунду до окончания 11-го раунда.

