Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Беринчик – Ноукс
Вечер бокса пройдет на арене O2 Arena в Лондоне
Денис Берінчик / Фото - Facebook
Медиасервис MEGOGO покажет вечер бокса в Лондоне с участием экс-чемпиона мира в легком дивизионе украинца Дениса Беринчика (19-1, 9 КО).
Об этом гендиректор K2 Promotions Александр Красюк сообщил в Telegram-канале «Диденко про БОКС».
Беринчик проведет бой с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО).
В главном событии вечера состоится поединок британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы (14-0, 12 KO) с хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО).
Вечер бокса пройдет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.
Ранее Беринчик назвал причину, по которой прекратил сотрудничество с тренером Усика.