Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) рассказал о встрече с олимпийским чемпионом Токио-2020 по греко-римской борьбе Жаном Беленюком.

Я, имея возможность провести с тобой эти два дня, зная, что ты любишь борьбу, не мог не пригласить присоединиться к нам нашего чемпиона Жана Беленюка. Как тебе встреча с ним?

«Было классно, он очень простой в общении. Он сказал, что готовится перейти в MMA, я дал ему несколько советов. Я сказал ему: «Когда будет время, приезжай в Штаты, я помогу тебе с тренировками».

Ты ему рассказал, что там делают с людьми в октагоне? Предупредил его о том, что бывает с людьми, которые идут в MMA?

«Нет».

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