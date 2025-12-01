Член тренерского штаба Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Берні Девіс прояснил причину отказа американца от поединка с Джейком Полом. Наставника цитирует fightnews.info:

Он сказал мне, что отклонил это предложение. Я не думаю, что они хотели заплатить ему много денег. Кроуфорд хотел сто миллионов долларов. Они явно не собирались платить 100 миллионов за то, чтобы Полу надрали задницу, потому что Кроуфорд не умеет играть роли. Он не знает, как драться по сценарию. Он ничего не знает. Так что Джейку Полу надрали бы задницу.

Если бы они предложили сто миллионов долларов, то хорошо. Но они не захотели предлагать такую сумму. В то же время, у нас есть такой парень, как Теренс Кроуфорд, и вы пытаетесь втянуть его в это. Зачем? Он этого не сделает. Кем вы себя считаете? А он совсем недавно надрал задницу Канело.