«Мы сами будем решать»: Дюбуа высказался о третьем бое против Усика
На данный момент Даниэль сосредоточен на поединке с Ворли
около 1 часа назад
Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) поділився думками щодо можливого третього поєдинку проти чинного абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Наразі британець повністю сконцентрований на найближчому виклику. Слова наводить Fight Hub TV.
Нагадаємо, що 9 травня у Манчестері Дюбуа проведе бій проти свого співвітчизника Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Я не смотрю дальше боя с Вордли. Это самый крупный бой для меня. А потом мы решим, с кем будем биться дальше. Мы решили, что никто не будет диктовать нам, что делать. Мы сядем и решим, но сначала надо выиграть этот бой.
