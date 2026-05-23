Стало известно, какие титулы будут на кону боя Лапина на шоу в Гизе
Украинский полутяжеловес проведет поединок против француза Тани
26 минут назад
Украинский боксер полутяжелого дивизиона украинец Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) перестал владеть поясами IBF Inter-Continental, WBO International и WBA Continental. Об этом сообщает LuckyPunch.
На кону его поединка против француза Бенджамина Мендеса Тани (9-1, 2 КО) будут стоять другие второстепенные титулы – WBA International Gold и WBC Greater Touran.
10-раундовый бой пройдет 23 мая в андеркарде Усик – Верховен.
В предыдущем бою Лапин победил 33-летнего латвийского боксера Кристапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО) на вечере бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions в марте.
Ранее стали известны весовые данные Лапина накануне поединка в андеркарде супершоу Усик – Верховен.
