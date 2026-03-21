Лапин за минуту нокаутировал Бульмейстерса на шоу в Киеве
Для Даниэля это 13 победа
около 1 часа назад
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) одержал убедительную победу над латвийцем Кристапсом Бульмейстерсом (14-5, 5 КО). Поединок состоялся в рамках вечера бокса Rising Stars от промоутерской компании Usyk 17 Promotions.
Обладатель титулов IBF International и WBA Continental завершил встречу досрочно уже в стартовой трехминутке. Лапин нокаутировал соперника на 67-й секунде первого раунда.
Видео Суспільне Спорт
