Стивенсон анонсировал переход в новую весовую категорию
Американский боксер заявил, что планирует выступать в полусреднем весе
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) заявил о намерении со временем перейти в полусредний дивизион.
В комментарии изданию The Ring американский боксер отметил, что эта весовая категория станет финальной в его карьере, а также оценил перспективы боя против Девина Хейни (33-0, 15 КО):
Я уверен, что перейду в полусреднюю весовую категорию. Это будет последняя весовая категория, в которой я буду выступать.
Я бы дрался с Хейни, но зачем мне переходить в его весовую категорию? Я туда доберусь.
WBO назначила промоутерские торги по бою Хейни и обидчика Беринчика.
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