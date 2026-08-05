Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) заявил о намерении со временем перейти в полусредний дивизион.

В комментарии изданию The Ring американский боксер отметил, что эта весовая категория станет финальной в его карьере, а также оценил перспективы боя против Девина Хейни (33-0, 15 КО):

Я уверен, что перейду в полусреднюю весовую категорию. Это будет последняя весовая категория, в которой я буду выступать. Я бы дрался с Хейни, но зачем мне переходить в его весовую категорию? Я туда доберусь. Шакур Стивенсон

WBO назначила промоутерские торги по бою Хейни и обидчика Беринчика.