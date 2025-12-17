Легенда покидает ринг. Кроуфорд объявил о завершении карьеры
Американец идет непобежденным
2 дня назад
Теренс Кроуфорд / Фото - Yahoo
Владелец титулов WBA, WBO и IBF во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.
«Иду как великий, больше нечего доказывать».
Позже он дал более развернутый комментарий о своем решении.
Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах – это он сделал первым в истории в эпоху четырех титулов.
Последний свой бой Кроуфорд провел в сентябре, одержав победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Напомним, украинец Александр Усик назвал лучшего боксера рейтинга P4P.
