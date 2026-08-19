Известный украинский специалист и экс-чемпион мира украинец Вячеслав Сенченко считает, что его соотечественник, бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) может снова завоевать пояса.

Цитирует Сенченко «Чемпіон».

«Я верю, что Василий сможет стать абсолютным чемпионом в этой весовой категории, поэтому он вернулся. У Ломаченко всегда была цель стать абсолютным чемпионом, а сейчас у него появился такой шанс.

Василий уже многого достиг как в любительском, так и в профессиональном боксе. Однако для того, чтобы оставить своё имя в профессиональном боксе и попасть в Зал славы, там, где все великие чемпионы, ему нужно сейчас стать абсолютным чемпионом».

Также Сенченко считает, может ли Василий победить более молодых соперников.

«Да, конечно. Он сможет конкурировать благодаря своему большому опыту, которого нет у молодёжи. Также мастерство Василия на высочайшем уровне, поэтому у него действительно есть шанс стать чемпионом».