Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в первом полусреднем дивизионе американец Теофимо Лопес (22-1, 13 KO) для Fight Hub TV прокомментировал информацию о том, что достиг соглашения о поединке с чемпионом WBC в легком весе своим соотечественником Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 KO).

«Так они говорят. Так они говорят. Я скажу: просто подождите пару недель или меньше. Я знаю, что в 2026 году меня ждет большой подарок, и я с нетерпением его жду».

Ранее сообщалось, что на кону боя будет титул Лопеса в первом полусреднем весе.

В последний раз Теофимо выходил на ринг в мае, тогда он победил Арнольда Барбосу. Шакур в июле выиграл бой у Уильяма Сепеды.

Лопес vs Стивенсон. Турки Аль аш-Шейх готовит новое грандиозное шоу в США